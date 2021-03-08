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Зима продолжается. В Гродно на неделе - морозы и снегопады
08.03.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока весна в Гродно — только на календаре. В первой половине недели будет еще настоящая зимняя погода со снегом, порывистым ветром и морозами, пусть и небольшими. Но по
Сегодня, 8 марта, весь день будет ветрено, местами пройдут снегопады. Днем — 0…-2 °С, к вечеру — до -5 °С.
Во вторник днем ожидается -1.-3 °С, в темное время суток — до -7 °С. Возможны снегопады.
В среду, 10 марта, весь день также возможны снегопады. Днем будет около нуля, в остальное время — до -6 °С.
Первая половина четверга будет морозной — до -5 °С, а днем прогнозируют уже 0…+2 °С, но станет очень ветрено. Причем порывы ветра будут довольно сильными — до 15 м/с.
В пятницу, 12 марта, заметно потеплеет: будет до +7 °С, дождливо. Ветер немного утихнет, но все равно будет порывистым.
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К выходным прогнозируют потепление.
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