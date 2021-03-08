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Образованная, живет в столице, смотрит ТВ: портрет белорусской женщины

08.03.2021 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Образовательный уровень белорусских женщин выше, чем у мужчин: среди занятых женщин 40,2% имеют высшее образование, 27,3% — среднее специальное, такие данные к Международному женскому дню опубликовал Национальный статистический комитет.

Согласно данным переписи населения Беларуси 2019 года в стране жили 5,1 млн женщин. Это 53,8% общей численности населения. На 1000 мужчин в стране приходится 1163 представительницы противоположного пола.

Больше всего женщин живет в столице - 21,6%. Чаще всего женщины выбирают профессии в сферах здравоохранения и образования.

Среди госслужащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организаций и заместителей — 58,2%.

Среднестатистической белоруске немного больше 43 лет.

52,7% женщин в возрасте 15 лет и старше на момент переписи состояли в браке или зарегистрированных отношениях. Никогда не состояли в браке 14,4%, разведенных либо разошедшихся 12,2%, вдовых 18,9% из числа опрошенных.

В первый раз женщины выходят сейчас замуж в среднем в 26,1 года (в 2010 году это делали в более раннем возрасте - 24,4 года. Во второй раз вступают в брак в 38,3 года (в 2010-м - 37,2 года). Первый раз рожать белоруски стали позже – в 26,8 года (в 2010 году – в 24,9).

На первом плане у белорусских женщин здоровье и семья, на последнем — "быть успешными в работе".

По данным Белстата, самый типичный отдых женщин в повседневной жизни — телепередачи, фильмы, музыка. Занятия спортом прекрасная половина Беларуси отнесла на последнее место этого раздела.

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Теги: Минск
 
 
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К Международному женскому дню Национальный статистический комитет опубликовал некоторые данные о прекрасной половине страны.
 
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