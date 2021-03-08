ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Один роковой прыжок - и я парализован». История парня, который нырнул в воду и сломал позвоночник

08.03.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жизнь Андрея 5 лет назад разделилась на до и после из-за одного неосторожного прыжка. Парень неудачно нырнул и сломал себе шейные позвонки. Андрей полгода провел в больнице, некоторые друзья сначала поддерживали его, а потом исчезли, но парень ни на кого не держит зла. Теперь он практически парализован ниже груди, немного шевелится только правая рука. С помощью отца Андрей усердно тренируется почти каждый день. И тренировки дают результат — раньше он не мог даже сидеть. Это история человека невероятной воли, который очень хочет снова научиться ходить.

Если вы захотите помочь Андрею:

Пополнить БАЛАНС МТС: +375 (33) 690 93 46, оформлен на маму Леончик Зинаиду Ивановну; услуга МТС «поделись балансом» наберите на мобильном устройстве: *363*375336909346*СУММА# и нажмите «вызов». Вам придет код подтверждения. Отправьте USSD-запрос: *363*код подтверждения# и нажмите «вызов». В ответ получите сообщение, подтверждающее факт совершения операции.

Карта ОАО БЕЛАРУСБАНКА: 6711 7700 1055 2649 срок действия до 02/23, открыта на имя Леончик Зинаиды Ивановны

Карта БПС-СБЕРБАНК мастер карт: 5435 5310 3141 7528, срок действия до 04/23, оформлена на маму ZINAIDA LIAVONCHYK

Яндекс Деньги: 4100 1156 5739 7216

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000117046620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY72AKBB31341000000810070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY74AKBB31342000000710070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY84AKBB31343000000540070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: На имя Леончик Зинаиды Ивановны на лечение сына Леончик Андрея Владимировича.

Информация о благотворительных счетах: https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5722

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень почти собрал всю необходимую сумму на операцию в Пекине. Андрей верит, что когда-нибудь встанет на ноги.
 
Новости дня
Новости общества
 
Зима продолжается. В Гродно на неделе - морозы и снегопады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by