«Один роковой прыжок - и я парализован». История парня, который нырнул в воду и сломал позвоночник

Источник материала: Tut.by

Жизнь Андрея 5 лет назад разделилась на до и после из-за одного неосторожного прыжка. Парень неудачно нырнул и сломал себе шейные позвонки. Андрей полгода провел в больнице, некоторые друзья сначала поддерживали его, а потом исчезли, но парень ни на кого не держит зла. Теперь он практически парализован ниже груди, немного шевелится только правая рука. С помощью отца Андрей усердно тренируется почти каждый день. И тренировки дают результат — раньше он не мог даже сидеть. Это история человека невероятной воли, который очень хочет снова научиться ходить.

Если вы захотите помочь Андрею: Пополнить БАЛАНС МТС: +375 (33) 690 93 46, оформлен на маму Леончик Зинаиду Ивановну; услуга МТС «поделись балансом» наберите на мобильном устройстве: *363*375336909346*СУММА# и нажмите «вызов». Вам придет код подтверждения. Отправьте USSD-запрос: *363*код подтверждения# и нажмите «вызов». В ответ получите сообщение, подтверждающее факт совершения операции. Карта ОАО БЕЛАРУСБАНКА: 6711 7700 1055 2649 срок действия до 02/23, открыта на имя Леончик Зинаиды Ивановны Карта БПС-СБЕРБАНК мастер карт: 5435 5310 3141 7528, срок действия до 04/23, оформлена на маму ZINAIDA LIAVONCHYK Яндекс Деньги: 4100 1156 5739 7216 Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X: белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000117046620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY72AKBB31341000000810070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY74AKBB31342000000710070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY84AKBB31343000000540070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный Назначение платежа: На имя Леончик Зинаиды Ивановны на лечение сына Леончик Андрея Владимировича. Информация о благотворительных счетах: https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5722