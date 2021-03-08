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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта

08.03.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики опубликовали предупреждение на 9 марта — на вторник объявлен желтый уровень опасности. «На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица», — говорится в сообщении.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

8 марта также действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Температура воздуха максимальная днем 0…-6 °С, по югу до +2 °С.

В Минске днем будет 1−3 мороза.

 
Теги: Минск
 
 
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«На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица».
 
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