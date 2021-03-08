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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 марта
08.03.2021 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики
8 марта также действует желтый уровень опасности из-за гололедицы. Температура воздуха максимальная днем 0…-6 °С, по югу до +2 °С.
В Минске днем будет 1−3 мороза.
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«На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица».
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