Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Военкомат Ленинградской области необычным образом решил пополнить ряды призывников и обратился к подписчицам Instagram-аккаунта правительства региона с просьбой.

Просьба была приурочена к поздравлениям с 8 марта, в подписи работники комиссариата попросили подписчиц оставлять в комментариях контактные данные бывших парней.

"Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших (ухажеров – Sputnik), а мы их встретим на призывных пунктах", - сказал в видеопоздравлении полковник Юрий Хромов.

Он отметил, что настоящий мужчина должен иметь военный билет.

Подписчики восприняли просьбу военкомата Ленобласти неоднозначно – некоторые охотно оставляют в комментариях чужие контактные данные, а другие восприняли призыв с недоумением.

Читайте также: