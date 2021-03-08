ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военкомат Ленобласти попросил девушек "слить" аккаунты бывших парней

08.03.2021 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Военкомат Ленинградской области необычным образом решил пополнить ряды призывников и обратился к подписчицам Instagram-аккаунта правительства региона с просьбой.

Просьба была приурочена к поздравлениям с 8 марта, в подписи работники комиссариата попросили подписчиц оставлять в комментариях контактные данные бывших парней.

"Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших (ухажеров – Sputnik), а мы их встретим на призывных пунктах", - сказал в видеопоздравлении полковник Юрий Хромов.

Он отметил, что настоящий мужчина должен иметь военный билет.

Подписчики восприняли просьбу военкомата Ленобласти неоднозначно – некоторые охотно оставляют в комментариях чужие контактные данные, а другие восприняли призыв с недоумением.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальная идея комиссариата пришлась по вкусу некоторым подписчицам – в комментариях оставляют контакты других пользователей.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Один роковой прыжок - и я парализован». История парня, который нырнул в воду и сломал позвоночник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by