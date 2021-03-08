|
Военкомат Ленобласти попросил девушек "слить" аккаунты бывших парней
08.03.2021 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Военкомат Ленинградской области необычным образом решил пополнить ряды призывников и обратился к подписчицам Instagram-аккаунта правительства региона с просьбой.
Просьба была приурочена к поздравлениям с 8 марта, в подписи работники комиссариата попросили подписчиц оставлять в комментариях контактные данные бывших парней.
"Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших (ухажеров – Sputnik), а мы их встретим на призывных пунктах", - сказал в видеопоздравлении полковник Юрий Хромов.
Он отметил, что настоящий мужчина должен иметь военный билет.
Подписчики восприняли просьбу военкомата Ленобласти неоднозначно – некоторые охотно оставляют в комментариях чужие контактные данные, а другие восприняли призыв с недоумением.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальная идея комиссариата пришлась по вкусу некоторым подписчицам – в комментариях оставляют контакты других пользователей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)