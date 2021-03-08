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Международная выставка "Весенний бал кукол"

08.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сказочные эльфы, фарфоровые красавицы, капризные дети и грустные клоуны. В Москве на международной выставке "Весенний бал кукол" представили работы более 400 авторов из Беларуси, России, Ирака и Кипра. Все они мастера авторской куклы. Этот вид искусства в своем роде уникален. На создание одной куклы иногда уходит целый год. И здесь сочетается мастерство скульптора, графика, живописца и модельера. В честь 8 Марта основная тема выставки - прекрасные женщины. Откровенные, не скрывающие своих форм, утонченные и кокетливые, сказочные принцессы и наши современницы.

Светлана Пчельникова, организатор выставки "Весенний бал кукол", глава клуба коллекционеров кукол России: "Авторская кукла уникальна. С одной стороны, все мы родом из детства, просто вырастают цены на игрушки. А с другой стороны - это теплота, доброта, воспоминания о маме, о бабушке. Я сама художник и у меня спрашивают: "А как ты их продаешь?". Ты их так любишь. Это как детей замуж выдавать. Ты же их отпускаешь, чтобы они видели мир, были реализованы, востребованы. Так и коллекционер приходит, я вижу - глаза загораются, и с радостью отдаю куклу".

Кстати, цены на авторскую куклу, как на произведения искусства. Вот, например, такая изысканная японская красавица стоит 40 тысяч евро. А на аукционах некоторые работы достигают и нескольких сотен тысяч евро.

 
 
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Сказочные эльфы, фарфоровые красавицы, капризные дети и грустные клоуны. В Москве на международной выставке "Весенний бал кукол" представили работы более 400...
 
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