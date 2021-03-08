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Полиция Гаити применила слезоточивый газ против протестующих

08.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиправительственные протесты в очередной раз сотрясли столицу Гаити. Тысячи людей вышли на улицы Порт-о-Пренса. Новая волна недовольства началась после всплеска похищений людей местными бандами. В стране такой вид деятельности - популярный криминальный бизнес. Оппозиция призывает к отставке действующего президента Жовеналя Мойза. Полиция разгоняет митинги слезоточивым газом.

Страна пребывает в затяжном системном кризисе с 2010-го года. В стране высокий уровень преступности, периодически вспыхивают кровавые бунты. Накануне в стране убили известного педиатра. В знак протеста против беспомощности несколько медучреждений объявили забастовку.

 
 
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Антиправительственные протесты в очередной раз сотрясли столицу Гаити. Тысячи людей вышли на улицы Порт-о-Пренса. Новая волна недовольства началась после...
 
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