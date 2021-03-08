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Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки в "Понятной политике"
08.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прекрасной половине посвящен очередной выпуск
Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки. Какие еще новации в мировую политику привнесли дамы и какой след оставили после себя. Большие достижения и откровенные неудачи политиков на шпильках - покажем сегодня после
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Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки в "Понятной политике"
Прекрасной половине посвящен очередной выпуск "Понятной политики"в эфире "Беларусь 1". Какое место занимали и занимают женщины в высших эшелонах власти? ...
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