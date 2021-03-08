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Прекрасной половине посвящен очередной выпуск "Понятной политики" в эфире "Беларусь 1" . Какое место занимали и занимают женщины в высших эшелонах власти?



Секреты госуправления, дипломатический дресс-код и тайные знаки при помощи сумочки. Какие еще новации в мировую политику привнесли дамы и какой след оставили после себя. Большие достижения и откровенные неудачи политиков на шпильках - покажем сегодня после "Панорамы" .



