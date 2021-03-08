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Сегодня в Беларуси 60 % семей воспитывают одного ребенка. Среди приоритетов развития страны на пятилетку - счастливая и здоровая семья, планируется ряд мер, стимулирующих рождение второго и последующих детей. В частности, средний размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет в ближайшую пятилетку вырастет в полтора раза. На развитие системы выплат планируется направить 16 миллионов рублей.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Государство сегодня оказывает серьезную поддержку семьям с детьми, при этой поддержке жить женщинам становится легче. Роль женщины в современном обществе очень важна. Прежде всего, это мать, хранительница семейного очага. Сегодня женщина - это женщина образованная, которая имеет даже не одно высшее образование, пытается делать карьеру и приносить благо нашему государству".

Планируется расширить направления досрочного использования семейного капитала. Из наиболее востребованных - погашение задолженности по кредитам, займам, строительство и приобретение жилья или доли в праве собственности. Также рассматривается вопрос досрочного использования семейного капитала на покупку ортопедических изделий и средств технической и социальной реабилитации для детей-инвалидов.