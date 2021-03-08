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Теплое пожелание из Антарктиды в честь праздника 8 Марта прислали белорусские полярники

08.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С любовью из Антарктиды! Теплое пожелание с холодного континента в честь праздника 8 Марта прислали белорусские полярники. В качестве подарка не только душевное поздравление, но и яркие кадры, на которых пингвины и северное сияние. Напомним, на ледовый континент почти 5 месяцев назад отправились 10 участников. Во время экспедиции планируется создать необходимую инфраструктуру антарктической станции и подготовить ее для работы круглый год.

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции: "Все прекрасные белорусские женщины, мужчины 13-й Белорусской антарктической экспедиции тепло поздравляют вас с 8 Марта - с вашим женским днем! Вы дарите нам любовь, заботу, радость, вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения. Вы самые, самые, самые! До встречи на большой земле".

Планируется, что группа ученых вернется с холодного континента уже в конце весны. Пока же наши полярники трудятся в Антарктиде - мониторят озоновый слой Земли, а также ищут участки, перспективные с точки зрения полезных ископаемых.

 
 
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С любовью из Антарктиды! Теплое пожелание с холодного континента в честь праздника 8 Марта прислали белорусские полярники. В качестве подарка не только душевное...
 
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