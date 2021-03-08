К 8 Марта только в Минске развернулось более 200 площадок для продажи цветов

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У мужчин сегодня - самый безумный день в году, когда изо всех сил мы стараемся быть настоящими рыцарями - многие с рассвета штурмуют цветочные магазины, чтобы добыть главный символ праздника. К 8 Марта только в Минске развернулось более 200 площадок для продажи мимоз, тюльпанов и роз всевозможных оттенков и размеров. В большом количестве цветочные точки у станций метро. К слову, большая часть праздничного товара выращена в нашей стране.



К 8 Марта в магазины Минска поступило около 50 тысяч роз и более 170 тысяч тюльпанов.