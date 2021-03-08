Какие они - женщины Беларуси?

Источник материала: БT

По данным последней переписи, в нашей стране проживает более 5 миллионов женщин. Это чуть больше половины населения Беларуси. Около 42 % из них - городские жительницы, 47% - сельские.

Наши женщины ведут активный образ жизни и представлены во всех сферах жизни и общества. 79,5 % работают. Традиционно в профессии выбирают здравоохранение и образование, на третьем месте - финансовая деятельность. Среди руководителей или их заместителей в нашей стране женщин - более 58 %. Средний возраст работающей женщины - 42 года.

Но, несмотря на то, что современная женщина выполняет множество ролей - она и работник, и жена, и мама - на первом плане у прекрасной половины страны по-прежнему здоровье и семья. Средний возраст белорусской мамы при рождении первого ребенка - почти 27 лет. В нашей стране, кстати, 113 тысяч многодетных мам.