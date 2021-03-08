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Дочь погибшего Геннадия Шутова обжаловала приговор Брестского облсуда

08.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дочь погибшего Геннадия Шутова обжаловала приговор Брестского областного суда, признавшего ее отца виновным в сопротивлении военнослужащему, сообщает БелаПАН.

Напомним, вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. 

Шутов, а также его знакомый Александр Кордюков стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Кроме того, Кордюков был обвинен по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство). 

Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении уголовное дело в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор. 

Областной суд признал Шутова виновным и вынес ему приговор без назначения наказания. Кордюков получил 10 лет лишения свободы.


Александр Кордюков. Фото: Роман Кисляк

По версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые охраняли общественный порядок.

Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове, причинив легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой военнослужащий, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок. 

Эти двое военнослужащих были признаны потерпевшими и на судебном заседании поддержали предъявленное фигурантам дела обвинение. 

Кордюков вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к военнослужащим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и поинтересовался происходящим. Военнослужащие не представились, служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: "Мордой в пол! Уроды, завалю!" Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, дочь Шутова Анастасия Баранчук, которая представляла в областном суде интересны отца, не согласилась с приговором и направила апелляционную жалобу в Верховный суд.

В жалобе Баранчук пишет, что считает приговор областного суда незаконным и необоснованным: в судебном заседании не было представлено доказательств для признания виновным ее отца. Дочь Шутова утверждает, что ее отец не совершал преступление, за которое осужден, выводы суда в приговоре не соответствуют обстоятельствам уголовного дела.

"Дочь Шутова заявляет, что, по ее мнению, военнослужащие злоупотребили служебными полномочиями, вели себя неоправданно агрессивно и неправомерно применили оружие, — сказал Кисляк. — Видеозапись с камеры наблюдения двора, в котором произошел конфликт, не подтверждает нападения Кордюкова и Шутова на этих военнослужащих и вообще какой-либо борьбы с ними".

Баранчук уверена, что на скамье обвиняемых должны быть военнослужащие, и просит Верховный суд отменить приговор Брестского облсуда в отношении ее отца и Александра Кордюкова и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

"Насколько мне известно, защита Кордюкова также обжаловала приговор облсуда в апелляционном порядке", — отметил правозащитник.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Тот признал ее отца виновным в сопротивлении военнослужащему.
 
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