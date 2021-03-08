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Дочь погибшего Геннадия Шутова обжаловала приговор Брестского облсуда
08.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дочь погибшего Геннадия Шутова обжаловала приговор Брестского областного суда, признавшего ее отца виновным в сопротивлении военнослужащему,
Напомним, вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.
Шутов, а также его знакомый Александр Кордюков
Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении уголовное дело в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.
Областной суд признал Шутова виновным и вынес ему приговор без назначения наказания. Кордюков получил 10 лет лишения свободы.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, дочь Шутова Анастасия Баранчук, которая представляла в областном суде интересны отца, не согласилась с приговором и направила апелляционную жалобу в Верховный суд.
В жалобе Баранчук пишет, что считает приговор областного суда незаконным и необоснованным: в судебном заседании не было представлено доказательств для признания виновным ее отца. Дочь Шутова утверждает, что ее отец не совершал преступление, за которое осужден, выводы суда в приговоре не соответствуют обстоятельствам уголовного дела.
"Дочь Шутова заявляет, что, по ее мнению, военнослужащие злоупотребили служебными полномочиями, вели себя неоправданно агрессивно и неправомерно применили оружие, — сказал Кисляк. — Видеозапись с камеры наблюдения двора, в котором произошел конфликт, не подтверждает нападения Кордюкова и Шутова на этих военнослужащих и вообще какой-либо борьбы с ними".
Баранчук уверена, что на скамье обвиняемых должны быть военнослужащие, и просит Верховный суд отменить приговор Брестского облсуда в отношении ее отца и Александра Кордюкова и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.
"Насколько мне известно, защита Кордюкова также обжаловала приговор облсуда в апелляционном порядке", — отметил правозащитник.
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Тот признал ее отца виновным в сопротивлении военнослужащему.
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