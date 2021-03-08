«Ну и счастливые же мы родители». У минчан с разницей в четыре года родились две пары двойняшек

Источник материала: Tut.by

27 января Юлия Дасько родила. Это были ее вторые роды. Теперь у них с мужем Виталием четверо детей. В этих предложениях нет математического подвоха. Здесь о чудесах в жизни: с разницей в четыре года у семьи из Минска появились на свет две двойни.



Семья Дасько. Саша возле мамы, Лера возле папы. Фото: Елена Нарейко

В одной из пятиэтажек, что стоит недалеко от парка Победы, квартиру семьи Дасько найти проще-простого. Двойная коляска и два одинаковых тюбинга у двери сразу ориентируют, на какой звонок нажимать. На входе нас встречает мама Юлия. Папа Виталий сейчас на работе. В помощниках у невестки свекровь — Людмила Иосифовна.

— Виталик — менеджер по продажам в крупной компании. У него скользящий график. В дни, когда муж работает с 8.00 до 17.00 и успевает отвести старших девчонок в сад, мы выкручиваемся сами. Если же он начинает в 11.00, привлекаем бабушку. Сейчас, когда старшие приболели и четверо детей дома, мне без Людмилы Иосифовны тоже не справиться, — улыбается Юлия и знакомит с малышами.

Старшие дочки — Лера и Саша, им по четыре года. Младшим — Ульяне и Мирону — недавно исполнился месяц. И пока бабушка с внуком играют в детской, Юлия, покачивая Ульяну, вспоминает их с Виталием историю.





— Мы с мужем учились в одной школе, там друг друга и присмотрели, — шутит собеседница. — Встречаться начали в 2007-м, когда я была в 10-м классе, а Виталик в 11-м, а через восемь лет расписались. Мы никогда не обсуждали, сколько у нас будет детей, знали только, что первую девочку назовем Валерия.

Прижавшись к маме, Лера и Саша внимательно ее слушают. Длится это… минуты три. А дальше у девочек срабатывает внутренний пропеллер — и им неожиданно и срочно нужно в детскую, где бабушка, братик и игрушки. Новость про первую двойню для семьи Дасько тоже стала сюрпризом. Когда на УЗИ доктор сообщила Юле: «У вас два яйца», будущая мама удивленно переспросила: «А что это значит?»



Юлия рассказывает, что очень любит свою работу в PR-агентстве. Чтобы немного отвлекаться от детских тем, минут двадцать — час в сутки она старается общаться с коллегами об их проектах, где-то в чем-то помогать

— Помню, как вышла из кабинета и стала звонить мужу. Его первая реакция: «Не может быть», я отвечаю: «Я тоже не верю, но так показало УЗИ», — описывает ту беседу молодая мама. — Близкие очень обрадовались этой новости. Бабушки по моей линии начали перебирать всю родню. Ни у кого из тех, кого они помнили, ни двойняшек, ни близнецов не было. По линии мужа двойняшки есть, но только у очень дальних родственников — двоюродные братья моего свекра. Поэтому ответа на вопрос, как нам с Виталиком так повезло, у нас нет до сих пор.

За неожиданной новостью, не скрывает собеседница, пришло и волнение: хватит ли ей здоровья, чтобы выносить малышек? не случатся ли преждевременные роды? Вопреки страхам все сложилось отлично: девчонки появились в срок, каждая весом почти три килограмма.

«Когда во второй раз выписывалась из роддома, пакеты, наверное, раз пять перепроверяла, чтобы ничего не забыть»

Сейчас Лера и Саша — это уже два самостоятельных человека, мнение которых взрослым нужно учитывать и уступать им телевизор, если девчонки решат посмотреть сказку. А пока вместо мультсеанса сестрички в детской собирают мозаику. Тут же рядом с ними стоят две голубые коляски для кукол.



Саша с книжкой, Лера на стуле

Как-то, рассказывает Юлия, малышки с папой решили проверить, а что будет, если в каждую из люлек положить по карапузу. Мирон и Ульяна там с комфортом поместились. «Можно двойняшкам коляску не покупать», — пришли к выводу дочки с папой. Правда, мама веселую идею не оценила.

— А тебе кто больше нравится — братик или сестричка? — спрашиваем у Леры про двойню.

— Я вообще-то всех люблю, — дипломатично выдает она.

— Девчонки у нас такие, всех любят, со всеми дружат, но между собой могут и подраться, — комментирует ответ дочки мама. — У Леры с Сашей случается соперничество, поэтому дома у нас бывает и крик, и гам. Соседи, наверное, с ума от нас сходят, — улыбается Юлия и переходит к истории второй двойни.