Весенний праздник? Цветы в Витебске к 8 марта продавали, стоя в снегу

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 8 мар – Sputnik. Несколько дней подряд в городе на Двине периодически идет снег и держится мороз – плохая погода помешала продавцам тюльпанов, которые традиционно расположились 8 марта в центре Витебска.

Ежегодно торговцы цветами размещают свои точки около ТЦ "Марко-Сити".

© Sputnik / Павел Вур Продавцов в этом году было в Витебске не так много

"Обычно мы ставим лишь стол, на котором выкладываем цветы, но в этом году пришлось арендовать шатер, поскольку дует очень холодный ветер и идет снег", – сообщил корреспонденту один из продавцов.

Стоит отметить, что в отличие от прошлых лет в этом году на площади расположилось не очень много торговых точек. Предприниматели отмечают, что продажи у них могли бы идти и получше.

© Sputnik / Павел Вур Продавцы говорят, что покупателей испугала погода

Кто-то из продавцов предполагает, что во всем виновата холодная погода, и людям не хочется выходить лишний раз. Но некоторые думают, что бизнес им "перебили" крупные торговые сети, которые продают тюльпаны дешевле.

В этом году стоимость одного тюльпана у уличных торговцев варьировалась от двух до трех рублей. Как отмечают продавцы, после праздника им придется устроить распродажу товара, и цены упадут.