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Литовские пограничники перехватили дрон с белорусскими сигаретами

08.03.2021 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские сигареты попадают в Литву не только по суше, но и по воздуху и по воде, сообщает reform.by.

В ночь на 8 марта литовские пограничники в Шальчининкайском районе услышали звуки квадрокоптера. Аппарат обнаружили с помощью прибора ночного видения. Пограничники перехватили контроль над дроном и посадили его. Как оказалось, квадрокоптер перевозил 300 пачек белорусских сигарет. Стоимость груза оценили в 900 евро. Дрон DJI Matrice 600 Pro, который использовали контрабандисты, стоит 5,6 тысяч евро у официальных продавцов.

На территории Литвы оператора дрона не нашли. Об инциденте сообщили ВВС Литвы и белорусской стороне, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Еще одну партию сигарет нашли в пятницу, 5 марта. В Вильнюсском районе пограничники задержали троих местных жителей с 3 тысячами пачек белорусских сигарет. Еще полторы тысячи пачек выловили из Вилии. Четыре пакета с сигаретами отправили в Литву со стороны Беларуси, замаскировав под льдину. В одном пакете находился GPS-трекер, чтобы облегчить поиск груза.


 
 
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Сигареты попадают в Литву не только по суше, но и по воздуху и по воде.
 
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