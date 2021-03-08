«Маму ударили в лицо, нас сбили с ног». В Гомеле ОМОН задержал 66-летнюю преподавательницу

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержана 66-летняя преподаватель Белорусского государственного университета транспорта Валерия Дяцук, сообщает «Радио Свобода». ОМОН ворвался к ней в квартиру утром 7 марта. Родные ожидают, что судить женщину будут 9 марта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерия Дяцук преподает экологию, она кандидат химических наук. Родственники не знают причины задержания преподавателя, лишь предполагают, что ее могли задержать за комментарий в Telegram.

«Утром 7 марта позвонили в квартиру. Папа открыл дверь, и в дом ворвались пять человек. Кричали: «Всем лежать, работает ОМОН!». Маму, папу и меня сбили с ног, положили лицом в пол. Ничего не объяснили, просто сказали: «Мы ее забираем». Маму ударили по лицу — мне показалось, она упала в обморок. Она еще была в ночном белье, даже одеться не разрешили — мол, только при нас, а то нож спрячет под одеждой. Когда ее выводили, она плакала», — сказал сын задержанной Сергей.

По словам Сергея, у матери сразу забрали смартфон и что-то на нем сфотографировали. «Позже я узнал, что они сфотографировали комментарий моей мамы, который она оставила под каким-то видео на каком-то Telegram-канале. В чем ее обвиняют, пока неизвестно», — говорит гомельчанин.

Сергей говорит, что его омоновцы отнесли в другую комнату, где с ним разговаривал неизвестный, представившийся начальником управления. «Он сказал, что лично за нас взялся, и мы все сядем. За что — непонятно… В СИЗО, где она [мама] сейчас находится, у меня приняли только теплую одежду — продукты брать отказались», — добавил Сергей.

9 марта Валерию должны судить, но по-прежнему неизвестно, за что, а также во сколько будет заседание. Сергей также говорит, что слышал, будто против матери может быть возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК РБ «Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти» и что мать могут перевести в следственный изолятор.

Ранее Валерию Дяцук не задерживали.