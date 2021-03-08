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Считается, что первая авторская кукла была сделана французским художником Дега в 1881 году

Авторская кукла - чаще всего в эту профессию приходят уже с художественным образованием

Более 400 авторов участвуют в выставке "Весенний бал кукол"

На создание одной куклы иногда уходит целый год

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международная выставка "Весенний бал кукол" открылась в Москве Сказочные эльфы, фарфоровые красавицы, капризные дети и грустные клоуны. В Москве в честь праздника весны открылась международная выставка "Весенний бал кукол". В...

Сказочные эльфы, фарфоровые красавицы, капризные дети и грустные клоуны. В Москве в честь праздника весны открылась международная выставка "Весенний бал кукол". В этом году свои работы представили более 400 авторов из России, Беларуси, Ирака и Кипра. Все они мастера авторской куклы. А этот вид искусства в своем роде уникален. Сколько времени уходит на создание кукольных шедевров? И почему цены на авторскую куклу как на произведение искусства? На весеннем балу кукол побывалаЭто была скульптура из воска "Маленькая танцовщица". Но после того как в 19 веке в Европе и России открылись заводы по массовому производству кукол, авторские игрушки ушли в тень. И вернули к себе интерес только в 50-х.С тех пор авторская кукла - это настоящее произведение искусства. Чаще всего в эту профессию приходят уже с художественным образованием. Ведь автор, как скульптор, создает свой объект. Прорабатывает все до мелочей: от волос, цвета кожи, выражения глаз и даже характера.В кукле автор может реализовать свои фантазии. Например, сбежать из серых будней в сказочную Нарнию, с драконами, эльфами, принцессами и кентаврами.Куклы белорусской художницы Галины Дмитрук - это ода женской красоте. Воздушные и откровенные, целомудренные и эротичные, невинные и порочные - женщины, которые не боятся заявлять о себе.И здесь сочетается мастерство скульптора, графика живописца и модельера. Кстати, цены на авторскую куклу как на произведение искусства. Например, вот такая изысканная японская красавица от российской художницы Марины Бычковой стоит 40 тысяч евро. Не зря под стеклом. А стоимость самой дорогой куклы в мире – 6,5 миллионов долларов.