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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьяна Бучель. О женщине за рулем электробуса Предлагаю развеять миф о женщине за рулем. Причем электробуса. По дорогам столицы курсирует 89 таких машин. 9 из них - уже новейшие усовершенствованные модели. Одним...

Предлагаю развеять миф о женщине за рулем. Причем электробуса. По дорогам столицы курсирует 89 таких машин. 9 из них - уже новейшие усовершенствованные модели. Одним из таких управляет Татьяна Бучель. Как проходит ее рабочий день, и почему свой электробус не променяет ни на какой другой - прямо сейчас в нашем ролике "Мы - белорусы!".