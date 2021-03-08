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Татьяна Бучель. О женщине за рулем электробуса
08.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредлагаю развеять миф о женщине за рулем. Причем электробуса. По дорогам столицы курсирует 89 таких машин. 9 из них - уже новейшие усовершенствованные модели. Одним из таких управляет Татьяна Бучель. Как проходит ее рабочий день, и почему свой электробус не променяет ни на какой другой - прямо сейчас в нашем ролике "Мы - белорусы!".
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Предлагаю развеять миф о женщине за рулем. Причем электробуса. По дорогам столицы курсирует 89 таких машин. 9 из них - уже новейшие усовершенствованные модели. Одним...
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