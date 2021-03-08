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"Площадка" для авторской журналистики. Андрей Сыч
08.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии.
Как велась полонизация белорусских земель, и когда лучше белорусам праздновать День народного единства. На "Площадке" сегодня - блогер Андрей Сыч.
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"Площадка" для авторской журналистики.
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В нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. Как велась...
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