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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Площадка" для авторской журналистики. Андрей Сыч В нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. Как велась...

В нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии.Как велась полонизация белорусских земель, и когда лучше белорусам праздновать День народного единства. На "Площадке" сегодня -"Площадка" для авторской журналистики.в нашей рубрике "Площадка"