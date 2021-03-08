Источник материала: БT

Предоставление правовых гарантий женщинам начинается еще до рождения ребенка

И еще одна из действенных мер - программа семейного капитала

Еще одна важна тема, волнующая белорусок - самозанятость и развитие предпринимательства

Беларусь с этого года помогает и семьям, которые долго ждали сына или дочку, стать родителями

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Улучшение условий труда, и социальная защита. Чтобы повысить статус женщин - государство принимает различные меры Именно женщины составляют большинство от общей численности работников во всех сферах и отраслях экономики. Более 55 %. И чтобы статус женщин повышался, государство...

Именно женщины составляют большинство от общей численности работников во всех сферах и отраслях экономики. Более 55 %. И чтобы статус женщин повышался, государство принимает различные меры. Это и улучшение условий труда, и социальная защита.продолжит тему.Это бесплатное комплексное медицинское сопровождение во время беременности и родов. Это и отпуск со 100-процентным средним заработком за 6 месяцев как раз перед декретным. Также государство. При появлении первого ребенка размер единовременных выплат - почти 2 689 рублей, при рождении второго и последующих - порядка 3 680 рублей. Ежемесячные выплаты на первого ребенка почти 473 рубля на второго и последующих - 540, а на ребенка-инвалида до 3 лет - 608 рублей.Ей уже 5 лет. И. Количество больших семей в Беларуси с 2015 года увеличилось на 40 %. Открыто более 93 тысяч депозитных счетов почти на 2,5 миллиарда рублей. Досрочно использовали средства уже почти треть семей. В основном на улучшение жилищных условий.Бизнес-леди сегодня не исключение. Для тех, кто хочет развиваться, самый эффективный механизм - безвозмездные субсидии от государства. В прошлом году среди получивших - 45 % представительниц прекрасного пола. За 5 лет 3 700 женщин благодаря этой помощи смогли начать свое дело, в основном это сфера услуг. Активно помогает женщинам реализоваться и Банк развития: в прошлом году было профинансировано 73 проекта по женскому предпринимательству, на 9,5 миллионов рублей.. А это недешевая процедура. Но счастье сложно измерить деньгами. Вообще в рейтинге стран, благоприятных для материнства, мы занимаем 25-ю позицию среди 179 стран. Система поддержки будет развиваться и в дальнейшем. Расширится программа использования семейного капитала. Вырастут объемы строительства с господдержкой. Кроме того, планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до трех лет в полтора раза. Также изучается вопрос о сокращении рабочего дня для многодетных родителей до 7 часов с сохранением заработной платы.