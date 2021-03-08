Улучшение условий труда, и социальная защита. Чтобы повысить статус женщин - государство принимает различные меры

Именно женщины составляют большинство от общей численности работников во всех сферах и отраслях экономики. Более 55 %. И чтобы статус женщин повышался, государство принимает различные меры. Это и улучшение условий труда, и социальная защита. Алина Лаппо продолжит тему.
Предоставление правовых гарантий женщинам начинается еще до рождения ребенка
Это бесплатное комплексное медицинское сопровождение во время беременности и родов. Это и отпуск со 100-процентным средним заработком за 6 месяцев как раз перед декретным. Также государство предоставляет пособие при рождении детей. При появлении первого ребенка размер единовременных выплат - почти 2 689 рублей, при рождении второго и последующих - порядка 3 680 рублей. Ежемесячные выплаты на первого ребенка почти 473 рубля на второго и последующих - 540, а на ребенка-инвалида до 3 лет - 608 рублей.
И еще одна из действенных мер - программа семейного капитала
Ей уже 5 лет. И материальный стимул себя оправдал. Количество больших семей в Беларуси с 2015 года увеличилось на 40 %. Открыто более 93 тысяч депозитных счетов почти на 2,5 миллиарда рублей. Досрочно использовали средства уже почти треть семей. В основном на улучшение жилищных условий.
Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "При рождении третьего и последующих детей предоставляется программа семейного капитала, который зачисляется на депозитный счет. Сегодня реализуется вторая программа семейного капитала. Важно то, что семьи могут использовать его досрочно, не дожидаясь 18 лет ребенка, на первоначальные нужды семьи. Практически, 20 % средств семейного капитала уже израсходованы".
Еще одна важна тема, волнующая белорусок - самозанятость и развитие предпринимательства
Бизнес-леди сегодня не исключение. Для тех, кто хочет развиваться, самый эффективный механизм - безвозмездные субсидии от государства. В прошлом году среди получивших - 45 % представительниц прекрасного пола. За 5 лет 3 700 женщин благодаря этой помощи смогли начать свое дело, в основном это сфера услуг. Активно помогает женщинам реализоваться и Банк развития: в прошлом году было профинансировано 73 проекта по женскому предпринимательству, на 9,5 миллионов рублей.
Беларусь с этого года помогает и семьям, которые долго ждали сына или дочку, стать родителями
Первая попытка ЭКО сейчас бесплатна в госучреждениях. А это недешевая процедура. Но счастье сложно измерить деньгами. Вообще в рейтинге стран, благоприятных для материнства, мы занимаем 25-ю позицию среди 179 стран. Система поддержки будет развиваться и в дальнейшем. Расширится программа использования семейного капитала. Вырастут объемы строительства с господдержкой. Кроме того, планируют увеличить пособия по уходу за ребенком до трех лет в полтора раза. Также изучается вопрос о сокращении рабочего дня для многодетных родителей до 7 часов с сохранением заработной платы.