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Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега

08.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вообще белорусские девушки - эталон во всем. Согласитесь, приятные слова. Их услышала наша съемочная группа, когда оказалась в эпицентре 8 Марта в Жодино. Там состоялся праздник в формате забега. И пока столичные магазины продолжали прощаться со свежими тюльпанами и розами, а горожане проводили время в кругу близких, самые непоседливые и активные выбирали иное время отметить праздник. Сейчас будет много теплых слов. Рассказывает Андрей Козлов. 

Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега


Даже сегодня цветы, будь то розы или тюльпаны, ярко украшали улицы, и спустя мгновения уходили уже в полцены своим будущим обладателям. Активно работающие цветочные магазины, открытые места торговли - это все было актуально и с наступлением 8 Марта на календаре. А все торговые центры столицы походили на ярмарки, хотя в такой красивый праздничный день они таковыми и являлись.
 
Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега


Сегодня самые активные отправились в город атвозаводцев - Жодино

Для многих стало прекрасной традицией Международный женский день проводить в формате забега на достаточно символическую дистанцию, который ранее проходил по центральным магистралям Минска. Ведь здесь на первый план выходит иное качество - показать себя как девушку креативную. Сам старт - это не возможность вырваться вперед, что характерно для беговых марафонов. Тут хочется финишировать в гордом одиночестве, чтобы каждый увидел выбранный на сегодня необычный гардероб. Ну а кому-то совершенно не важны все эти объективы камер. Гордость от преодоления дистанции превосходит все пределы.
 
Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега


Поддержка действительно здесь была преимущественно мужская 

Поддержка действительно здесь была преимущественно мужская, и именно на них сегодня выпала нагрузка поддерживать активно каждый шаг по дистанции, расположившейся на жодинских улицах. И, снимая репортаж, мы даже и не заметили, кто стал победителем подобного забега и на какой дистанции. Победили абсолютно все, тем более каждый был награжден вот такой симпатичной медалью. В такой атмосфере у жодинского градоначальник Дмитрия Заблоцкого улыбка не покидала лица. 



Ну, очевидно, что вот этот весенний теплый забег здесь, в Жодино, растопил наступившую совершенно неожиданную зиму. А девушки в очередной раз удивили нас своим креативом. Ну мы с оператором Ильей Максимовым, пользуясь случаем,  поздравляем всю прекрасную половину Беларуси с праздником! Мы вас любим!

Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега


 
Теги: Минск
 
 
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Вообще белорусские девушки - эталон во всем. Согласитесь, приятные слова. Их услышала наша съемочная группа, когда оказалась в эпицентре 8 Марта в Жодино. Там...
 
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