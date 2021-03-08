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Женский вопрос - в проекте "Диспозиция"

08.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии  воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный труд? И как слабый пол прибавляет стране сил? Женский вопрос - в проекте "Диспозиция".



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Как показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии  воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный...
 
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