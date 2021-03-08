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Женский вопрос - в проекте "Диспозиция"
08.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный труд? И как слабый пол прибавляет стране сил? Женский вопрос -
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Как показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный...
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