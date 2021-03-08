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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женский вопрос - в проекте "Диспозиция" Как показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный...

Как показывает статистика, сегодня уже нет ни одной, что называется, мужской сферы. Даже в армии воительниц с каждым годом все больше. Чем привлекает их ратный труд? И как слабый пол прибавляет стране сил? Женский вопрос -"Диспозиция".- в проекте "Диспозиция"