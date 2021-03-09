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Студенты ПГУ побрились наголо в знак солидарности с политзаключенными в Беларуси

09.03.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студенты Полоцкого государственного университета (ПГУ) присоединились к флешмобу #свабодустудэнцтву, побрившись наголо в знак солидарности с политзаключенными. Видеоролик опубликовало «Студэнцтва Беларусі».

«Ужо некалькі месяцаў мы намагаемся спыніць гвалт і рэпрэсіі. Але катаванні з боку рэжыму працягваюцца. Нават калі нам здаецца, што мы нічога не можам змяніць, трэба памятаць, што кропля точыць камень. У нас ёсць мара: жыць у вольнай краіне. У краіне, дзе працуе закон, дзе суды справядлівыя і выбары сумленныя. У краіне, дзе не садзяць за праўду і іншадумства», — говорится в обращении студентов.

Студенты объясняют, что на этот флешмоб их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными.

Ранее к флешмобу присоединились студенты БГУИР, БГТУ, БГУ и ГрГУ.

 
 
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Ранее к флешмобу присоединились студенты БГУИР, БГТУ, БГУ и ГрГУ.
 
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