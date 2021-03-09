Могилевчане возмущаются «варварским кронированием деревьев». За такое коммунальников уже наказывали

Источник материала: Tut.by

Могилевчане в соцсетях активно обсуждают, как коммунальники обрезают деревья в городе. Жители областного центра возмущены тем, что от деревьев после работы работников ЖКХ остаются голые стволы, и называют такое кронирование «варварским». К слову, за такую обрезку деревьев коммунальников уже наказывали — 2 года назад.

В соцсетях могилевчане публикуют фото деревьев после недавней обрезки и делятся историями о том, что после такого «ухода» некоторые деревья не выживают и их приходится потом спиливать.



Фото: Алесь Соболевский, facebook.com/AliesSabalieuski



Фото: Надежда Батилова, facebook.com/AliesSabalieuski

При этом в 2019 году за такое кардинальное кронирование прокуратура Могилеве так обрезали деревья, что те умирали. Оказалось, коммунальники были не обучены">уже наказывала коммунальников. К дисциплинарной ответственности привлекли 18 должностных лиц, в том числе 15 начальников ЖЭУ. Проверяющие отмечали, что такое «омолаживание деревьев», какое часто проводили в Могилеве, пагубно сказывается на растениях и даже приводит к их гибели.

В пример приводили деревья около Дома культуры железнодорожников. Оказалось, что работники, которые занимались их обрезкой, не были обучены уходу за деревьями. После проверки прокуроров их должны были отправить на специальные курсы в учебно-образовательный республиканский центр экологической экспертизы и только потом допустить к работе с деревьями.