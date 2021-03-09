Брестчанин не пошел в военкомат - и «попал» на 100 часов работ с крупным штрафом

Источник материала: Tut.by

19-летний брестчанин получил крупный штраф и 100 часов обязательных работ за то, что не явился вовремя в военкомат, пишет портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович

Повестку парню вручили под личную подпись в сентябре, но юноша по вызову так и не явился.

Суд Ленинского района Бреста признал парня виновным в уклонении от призыва. Ему назначили 50 базовых величин штрафа (1450 рублей) и 100 часов обязательных работ.