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Брестчанин не пошел в военкомат - и «попал» на 100 часов работ с крупным штрафом
09.03.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19-летний брестчанин получил крупный штраф и 100 часов обязательных работ за то, что не явился вовремя в военкомат, пишет портал
Повестку парню вручили под личную подпись в сентябре, но юноша по вызову так и не явился.
Суд Ленинского района Бреста признал парня виновным в уклонении от призыва. Ему назначили 50 базовых величин штрафа (1450 рублей) и 100 часов обязательных работ.
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Повестку парень получил, но в военкомат так и не пришел.
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