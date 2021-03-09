﻿ Дождь, мокрый снег - а в пятницу уже +10°С. Все о погоде в Бресте на короткой неделе. 21.by
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Дождь, мокрый снег - а в пятницу уже +10°С. Все о погоде в Бресте на короткой неделе

09.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало короткой рабочей недели в Бресте будет прохладным и ненастным, но к пятнице потеплеет, обещает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Во вторник будет переменная облачность, возможен снег. Днем столбик термометра поднимется всего до +1°С.

В среду будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен мокрый снег. К вечеру воздух прогреется до +3°С.

В четверг — переменная облачность и +5°С. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и усиление ветра. Порывы будут достигать 13 м/с

В пятницу небо затянет тучами. Ожидается сильный ветер порывами до 14 м/с и дождь. Днем воздух прогреется до +10°С.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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