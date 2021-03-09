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Дождь, мокрый снег - а в пятницу уже +10°С. Все о погоде в Бресте на короткой неделе
09.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало короткой рабочей недели в Бресте будет прохладным и ненастным, но к пятнице потеплеет, обещает
Во вторник будет переменная облачность, возможен снег. Днем столбик термометра поднимется всего до +1°С.
В среду будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен мокрый снег. К вечеру воздух прогреется до +3°С.
В четверг — переменная облачность и +5°С. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и усиление ветра. Порывы будут достигать 13 м/с
В пятницу небо затянет тучами. Ожидается сильный ветер порывами до 14 м/с и дождь. Днем воздух прогреется до +10°С.
Хорошей недели, друзья!
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