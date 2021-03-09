﻿ Ну и где весна? Какой будет погода в Витебске на короткой рабочей неделе. 21.by
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Ну и где весна? Какой будет погода в Витебске на короткой рабочей неделе

09.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой «усеченной» из-за праздника рабочей неделе в Витебске будет морозно, но к выходным — снова оттепель, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Reuters

Во вторник температура воздуха −5…7°C. Без осадков.

В среду днем до 3 градусов мороза, к вечеру столбик термометра опустится до -11°C. Возможен снег, метель.

В четверг в дневные часы −4…6°C. Выглянет солнце, без осадков.

В пятницу ночью — до -9°C, а днем — до -3°C. Мокрый снег и сильный ветер.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На этой «усеченной» из-за праздника рабочей неделе будет морозно, но к выходным - снова оттепель.
 
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