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Ну и где весна? Какой будет погода в Витебске на короткой рабочей неделе
09.03.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой «усеченной» из-за праздника рабочей неделе в Витебске будет морозно, но к выходным — снова оттепель,
Во вторник температура воздуха −5…7°C. Без осадков.
В среду днем до 3 градусов мороза, к вечеру столбик термометра опустится до -11°C. Возможен снег, метель.
В четверг в дневные часы −4…6°C. Выглянет солнце, без осадков.
В пятницу ночью — до -9°C, а днем — до -3°C. Мокрый снег и сильный ветер.
Хорошей вам недели, друзья!
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На этой «усеченной» из-за праздника рабочей неделе будет морозно, но к выходным - снова оттепель.
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