«Не беспокоиться о мужчинах - вот что цинично». Что не так с запрещенными для женщин профессиями

Источник материала: Tut.by

Сегодня белоруска не может официально устроиться дальнобойщицей, водолазом, стеклодувом. Для нее закрыты эти и еще 178 профессий, которые числятся в списке «тяжелых, вредных и опасных». Мы узнали, почему подобный список — это рудимент для современного трудового законодательства, и как его отсутствие облегчило бы жизнь не только женщинам, но и мужчинам. Этот материал подготовлен вместе со Швецией — страной, где равноправие лежит в основе общественного устройства.



Татьяна СтрижевскаяДиректорка центра по продвижению прав женщин «Ее права»



Анна ЗыковаЮристка

Список запрещенных для женщин профессий в последний раз обновлялся в 2014 году. Сейчас там 181 пункт. В документ, среди прочих, включены работы по тушению пожара и ликвидации аварий, поднятию и перемещению тяжестей, убою скота, верхолазное и водолазное дело, профессии каменщика, плотника, арматурщика, котельщика, крановщика на плавучих кранах и в литейных цехах

«Конституция гарантирует право на труд, но женщины не могут полностью его реализовать»

— Откуда вообще взялся список запрещенных для женщин профессий?

Анна Зыкова: Это наследие СССР. В 1918 году Кодекс законов о труде РСФСР лишил женщин «права на применение труда» в некоторых отраслях. В отдельный список — «особо тяжелых и вредных работ, на которых запрещается применение труда женщин» это оформилось в 1932 году. Уже тогда обозначалась его главная цель: забота государства о женщинах «как о демографическом ресурсе».

В 1978 году был принят «Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин». Он включал 431 позицию. По задумке, его существование наряду с другими мерами по защите материнства должно было каким-то образом решить вопрос низкой рождаемости. И прямиком из 1978 года этот список в почти нетронутом виде перекочевал в большинство постсоветских стран, в том числе в Беларусь.





Татьяна Стрижевская: Допускаю, что изначально посыл списка был хорошим. Все же в те годы условия труда были действительно небезопасны. Но они были небезопасны и для мужчин: странно защищать одну группу людей в ущерб другой.

В контексте современной Беларуси, где мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин, не беспокоиться о здоровье первых вообще цинично (согласно последним данным, средняя продолжительность жизни женщин составляет 78 лет, мужчин — 64. — Прим. TUT.BY). Кроме того, с советских времен большинство производств было модернизировано, условия работы и обязанности поменялись, а список запрещенных профессий остался почти тем же.

— Какие плюсы даст белорусам профессиональное равноправие?

Татьяна Стрижевская: В целом сам по себе вопрос «А зачем женщине это?» отбрасывает нас в прошлое. Не так уж далеки времена, когда женщинам нельзя было носить брюки, голосовать, а писательнице Джоан Роулинг предлагали взять мужской псевдоним, чтобы ее приключенческий роман лучше читался. Все блага, воспринимающиеся сегодня как данность, — звенья одной цепи, борьбы за равенство.

Мы нередко слышим негативные комментарии вроде: «Если вы такие умные, сами отправляйтесь в шахту, нормальные женщины туда не пойдут». Это говорит об отсутствии правовой культуры. Нужно понимать, что никто не загоняет женщину на сложные работы — это не обязанность, а ее право, право выбирать. В конце концов, Конституция гарантирует каждому право на труд, выбор профессии, однако на практике женщины не могут его полностью реализовать.

Анна Зыкова: Женщину всячески оберегают в связи с ее материнской функцией. Логика следующая: нам дается всего один набор яйцеклеток на всю жизнь, их надо беречь. А у мужчин в ходе сперматогенеза половые клетки постоянно обновляются. Но этот процесс может занимать до 75 дней. И если мужчина хочет ребенка, то в период зачатия он будет продолжать работать на вредном производстве. Непонятно, почему в трудовом законодательстве ответственность за здоровье будущих детей возложили только на женщин. Условия труда должны быть безопасными для всех.

Татьяна Стрижевская: Хочется добавить, что многие вообще не понимают, почему женщина может захотеть пойти работать на «мужские» работы. Этот вопрос нам помог разобрать психолог Иван Василюк. Он объяснил: с биологической точки зрения разницы в алгоритме принятия решений у мужчин и женщин нет. Но с социальной точки зрения она есть, так как включаются стереотипы «мужчина — добытчик», «женщина — хранительница очага». Многие мужчины практически освобождены от домашних обязанностей, поэтому после тяжелой физической работы могут полноценно отдохнуть. В то время как домашний труд, заботы о детях и пожилых родственниках по-прежнему в основном лежат на женщинах. Поэтому не все из них пока осознают широту своих возможностей.

Запрещенные для нас профессии — это, с большего, предложения с зарплатой выше среднего: например, многие подземные работы на предприятии «Беларуськалий». Это отсекает доступ к более высоким доходам, что особенно ощутимо в небольших городах, где не так много предложений на рынке труда.

Еще больше информации о том, почему список дискриминирует и мужчин, и женщин, можно найти в исследовании Анны, которое она презентовала в рамках Месяца за отмену списка запрещенных профессий в Беларуси.

— Какие пункты из актуального белорусского списка для вас лично выглядят абсурднее всего?

Анна Зыкова: Прежде всего, такой род деятельности, как сбор плодов на высоте выше 1,3 метра. Не все люди, особенно из других стран, могут понять, почему в Беларуси женщинам запрещают подниматься на такую высоту по работе, когда многие спокойно забираются на столы и стулья, например, при уборке квартиры.





Сегодня список запрещает женщинам тушить пожары, водить междугородние автобусы, в которых свыше 14 мест, грузовые автомобили «тяжелее» пяти тонн (то есть, быть дальнобойщицами), работать водолазами.

Татьяна Стрижевская: Важно понимать: хоть список и существует, женщины все равно работают на официально запрещенных позициях, в случае если на это идет наниматель. Например, в Беларуси есть компания «Янстронг», которая озаботилась , закупила хорошие машины, провела аттестацию рабочего места и теперь целенаправленно трудоустраивает женщин. Но нередко наниматели действуют «втемную»: по бумагам женщина работает на одной должности, а на деле — на другой, запрещенной. Это делает девушек уязвимыми и в плане начисления заработной платы, и в плане судебных разбирательств, если вдруг произойдет несчастный случай.

— В Беларуси 2014 году список запрещенных профессий сократился с 252 до 181 пункта. Это шаг к успеху?

Анна Зыкова: Министерство труда тогда объяснило, что сокращение — результат изменившихся условий труда. Список трансформировался в том числе благодаря снятию некоторых ограничений на женский труд в горнодобывающей промышленности. А еще из него исключили совсем уже устаревшие профессии. Например, работы с моторами и установками на этилированном бензине, который сейчас в целом запрещено использовать.

Татьяна Стрижевская: Возможно, те изменения внесли потому, что в 2016 году Беларусь должна была отчитываться перед Международным Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Огромная работа была проделана и обычными активистами: в Беларуси тему отмены списка, например, продвигают наша организация и общественное объединение «Белорусская организация трудящихся женщин». Все инициативы поддерживает международный антидискриминационный центр «Мемориал», который запустил движение #allJobs4allWomen в Беларуси и других постсоветских странах.

«Если хоть одна женщина захочет спуститься в шахту — у нее должно быть это право»

— За границей подобные ограничения есть?

Анна Зыкова: Именно списки — чисто советское изобретение. Но, безусловно, в других странах существовали и существуют некоторые ограничения на применения труда женщин в определенных сферах. Так, в отчете Всемирного банка за 2018 год говорилось о том, что из 189 проанализированных экономик мира в 104-х в том или ином виде был такой запрет.

Татьяна Стрижевская: В отчете 2020 года речь шла уже о 90 странах с подобной ограничительной политикой. То есть, прогресс идет по всему миру.

— Опыт каких стран может служить нам примером, если говорить про ликвидацию профессиональной дискриминации?

Анна Зыкова: Конечно, здесь нам хотелось бы равняться на скандинавские страны, в особенности на Швецию . Гендерное равенство, феминизм лежат в основе государственной политики этого государства. Плюс у них очень прогрессивно работают профсоюзы, которые действительно следят за условиями труда и продвигают интересы работников. Но там никогда и не было списков запрещенных профессий. Поэтому Беларуси логичнее ориентироваться на страны со схожими историческими обстоятельствами. Например, Армению, Грузию или близкую нам Украину, где список отменили в 2017 году.

— Как украинцы сделали это?

Анна Зыкова: В первую очередь повлияла политическая воля людей у власти. В 2017 году как раз началась кампания центра «Мемориал», и Комитет по ликвидации дискриминации женщин поднял вопрос пересмотра списка. Темой заинтересовалась депутатка Верховной рады Светлана Войцеховская. Она стала активно лоббировать ее на уровне парламента. На обсуждения по теме приглашались активисты, были дискуссии, диалог граждан и правительства. Чтобы отменить свой список, Украина даже признала недействительной Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах от 1935 года, которая запрещала шахтовый труд.

— А что тормозит процессы у нас? Каковы ваши прогнозы?

Анна Зыкова: В прошлом году министр труда и социальной защиты Ирина Костевич говорила , что список запрещенных профессий могут отменить в ближайшее время. Но в новом Национальном плане по гендерному равенству на 2021−2025 годы речь уже идет только о его сокращении.

Татьяна Стрижевская: Если честно, как со стороны министерства, так и со стороны обычных людей до сих пор есть сопротивление этому. Многие граждане, на мой взгляд, далеки от вопросов феминизма и равенства. Но даже если среди них найдется хоть одна женщина, которая захочет спуститься в шахту, — у нее должно быть это право вне зависимости от мнения окружающих. Обществу также стоит разъяснить, что процесс отмены списка должен сопровождаться улучшениями условий труда — а это позитивным образом скажется на здоровье как женщин, как и мужчин.





Думаю, процесс отмены списка двигался бы быстрее, будь белоруски сами более инициативны. Очень вдохновляет в этом плане история россиянки Светланы Медведевой. Она получила диплом техника-судоводителя и матросскую специальность «рулевой-моторист», но не смогла устроиться на Самарское речное пассажирское предприятие из-за своего пола. Девушка подала в суд, обратилась в комитет ООН, занимающийся проблемами дискриминации женщин и в итоге выиграла свое дело. Во многом благодаря ее примеру, список запрещенных профессий в России сократили: с января текущего года в нем вместо вместо 456 позиций всего 100.

Как организация мы готовы помогать в Беларуси любой женщине, столкнувшейся с профессиональной дискриминацией по половому признаку. И, конечно, продолжим продвигать тему отмены списка запрещенных профессий.

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