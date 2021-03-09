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Система стройсбережений

09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накопить определенную сумму во вкладе и стать владельцем жилья. Система строительных сбережений, которая заработала с начала года, будет востребована у белорусов, считают в Минстройархитектуры. Кроме процентов по вкладу, человек будет получать государственную премию (но на протяжении не более 5 лет). Участниками системы жилищных сбережений могут быть все граждане. 

Жилищные строительные сбережения будут передаваться по наследству. По новой системе могут работать любые банки страны. 

 
 
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Накопить определенную сумму во вкладе и стать владельцем жилья. Система строительных сбережений, которая заработала с начала года, будет востребована у белорусов,...
 
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