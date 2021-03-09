|
Система стройсбережений
09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакопить определенную сумму во вкладе и стать владельцем жилья. Система строительных сбережений, которая заработала с начала года, будет востребована у белорусов, считают в Минстройархитектуры. Кроме процентов по вкладу, человек будет получать государственную премию (но на протяжении не более 5 лет). Участниками системы жилищных сбережений могут быть все граждане.
Жилищные строительные сбережения будут передаваться по наследству. По новой системе могут работать любые банки страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накопить определенную сумму во вкладе и стать владельцем жилья. Система строительных сбережений, которая заработала с начала года, будет востребована у белорусов,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)