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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Урожай овощей собирают в Беларуси В тепличных хозяйствах приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов....

В тепличных хозяйствах приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современным технологиям выращивания, овощеводы планируют обеспечить полезной продукцией не только внутренний рынок, но и поставлять зелень на экспорт.Освоили белорусские овощеводы и производство болгарского перца и баклажанов. Продукция поступит в продажу уже в ближайший месяц.