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Урожай овощей собирают в Беларуси
09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ тепличных хозяйствах приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современным технологиям выращивания, овощеводы планируют обеспечить полезной продукцией не только внутренний рынок, но и поставлять зелень на экспорт.
Николай Гребень, главный агроном Гродненской овощной фабрики: "Огурец у нас посажен в конце декабря. 18 декабря посадили мы его. Вырастили. Растет у нас огурец до середины июня. За этот период планируем собрать 900, а может и больше тонн огурца".
Освоили белорусские овощеводы и производство болгарского перца и баклажанов. Продукция поступит в продажу уже в ближайший месяц.
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В тепличных хозяйствах приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов....
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