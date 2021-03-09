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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Королевская: Правительство Украины раздает мифические обещания Марш за гендерное равенство прошел и в Украине. Недовольство накопилось не только у женщин, но и у всего украинского народа. Правительство продолжает кормить...

Марш за гендерное равенство прошел и в Украине. Недовольство накопилось не только у женщин, но и у всего украинского народа. Правительство продолжает кормить страну байками. Однако своих обещаний по-прежнему не выполняет. О тяжелой ситуации в самых разных сферах рассказала народный депутат Украины Наталия Королевская.