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Н. Королевская: Правительство Украины раздает мифические обещания
09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМарш за гендерное равенство прошел и в Украине. Недовольство накопилось не только у женщин, но и у всего украинского народа. Правительство продолжает кормить страну байками. Однако своих обещаний по-прежнему не выполняет. О тяжелой ситуации в самых разных сферах рассказала народный депутат Украины Наталия Королевская.
Наталия Королевская, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Тяжелая ситуация сложилась и в сельском хозяйстве. Когда мы слышим заявления чиновников о том, что эта отрасль является драйвером роста будущего Украины, но после того, как был принят закон о праве продажи земли, о том, как готовится сегодня колоссальная спекуляция на земельном рынке, то, к сожалению, у нас сегодня за прошлый год экономика в сельском хозяйстве сократилась на 11,5%.
Потребительские цены, ну люди это знают даже лучше, чем народные депутаты. Галопирующий рост, хотя официальная статистика показывает рост всего 5%, хотя это уже достаточно большой показатель. Говорить о коммунальных тарифах, наверное, не приходится, за них лучше всего говорят те платежки, которые люди получили в январе и феврале. И тем мифические обещания о пониженные тарифах, об украинском газе, который будут получать люди - это все очередные байки от одного правительства до другого, слышат как мантру, но, к сожалению, ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний и не дали людям украинский газ и реальные рыночные тарифы. Мы видим исключительно спекуляции и риски колоссальной коррупции в этом направлении".
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Марш за гендерное равенство прошел и в Украине. Недовольство накопилось не только у женщин, но и у всего украинского народа. Правительство продолжает кормить...
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