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Работа скорой помощи в условиях распространения вируса
09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске число вызовов скорой помощи к ковидным пациентом уменьшилось. Об этом сообщил главврач станции скорой медицинской помощи. Александр Жинко отметил, пик загруженности пришелся на октябрь-ноябрь. В столице в составе бригад трудятся полторы тысячи человек. К инфицированным выезжают в средствах индивидуальной защиты. На станции создан их 2-месячный запас. После каждого вызова машина проходит обработку. Впрочем, расслабляться не стоит. Медики предупреждают о возможной третьей волне. И напоминают о мерах защиты.
COVID-19: расслабляться рано!Виталий Борисевич, врач станции скорой медицинской помощи г. Минска: "Было и с нашей точки зрения удивление, когда человек знает, что у него COVID, семья его ходит в контактах. Мы приезжаем, а ни одного человека в масках. Ну, ладно, ты наплевал на свою семью. Но надень ты маску".
Работа скорой помощи в условиях пандемииАлександр Жинко, главврач станции скорой медицинской помощи г. Минска: "В первую волну у нас общее количество вызовов не изменилось. Если у нас обычно в это время вызовов около 1 800, то весной вместе с ковидными у нас была та же самая 1 800. С чем это связано? Мы предполагаем, что тогда была боязнь у народа, что мы выезжаем к таким пациентам и, возможно, вот эту заразу привезем людям. Поэтому мы предполагаем, что тогда люди все-таки больше задумывались о том, что без надобности к нам не обращаться. То, что уже произошло осенью, – вот тут уже к обычной нашей ситуации добавились COVID. То есть возможно народ как-то больше расслабился. В октябре у нас их было 2,5".
Доплаты за риски
Все задействованные в борьбе с инфекцией медработники, в том числе и станции скорой помощи, получают доплаты.
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В Минске число вызовов скорой помощи к ковидным пациентом уменьшилось. Об этом сообщил главврач станции скорой медицинской помощи. Александр Жинко отметил, пик...
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