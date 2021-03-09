Источник материала: БT

COVID-19: расслабляться рано!

Работа скорой помощи в условиях пандемии

Доплаты за риски

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работа скорой помощи в условиях распространения вируса В Минске число вызовов скорой помощи к ковидным пациентом уменьшилось. Об этом сообщил главврач станции скорой медицинской помощи. Александр Жинко отметил, пик...

В Минске число вызовов скорой помощи к ковидным пациентом уменьшилось. Об этом сообщил главврач станции скорой медицинской помощи. Александр Жинко отметил, пик загруженности пришелся на октябрь-ноябрь. В столице в составе бригад трудятся полторы тысячи человек. К инфицированным выезжают в средствах индивидуальной защиты. На станции создан их 2-месячный запас. После каждого вызова машина проходит обработку. Впрочем, расслабляться не стоит. Медики предупреждают о возможной третьей волне. И напоминают о мерах защиты.Все задействованные в борьбе с инфекцией медработники, в том числе и станции скорой помощи, получают доплаты.