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Самый молодой авиафлот в Европе

09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авиапарк национального авиаперевозчика Беларуси в этом месяце пополнится  новыми самолетами. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал гендиректор Белавиа. Игорь Чергинец отметил, сегодня у нашей компании самый молодой крылатый флот в Европе. Средний возраст самолетов - немного более 10 лет. Особое внимание - безопасности и комфорту для пассажиров. И к концу года старые машины будут выводиться из строя, их место займут новые. Лайнеры нового поколения ждут уже в этом месяце. 

Самый молодой авиафлот в Европе


В этом году национальной авиакомпании 25 лет. За это время количество пассажиров  выросло кратно, с 300 тысяч в год до 4 миллионов. Освоены 56 регулярных маршрутов и не менее сотни чартеров. 

 
 
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Авиапарк национального авиаперевозчика Беларуси в этом месяце пополнится  новыми самолетами. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал гендиректор Белавиа....
 
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