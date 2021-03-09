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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фарфоровые чайники впервые экспонируют в Национальном историческом музее Национальный исторический музей Беларуси впервые презентует выставку "Простые вещи. Чайники". В экспозиции порядка 100 изделий Минского и Добрушского фарфоровых...

Национальный исторический музей Беларуси впервые презентует выставку "Простые вещи. Чайники". В экспозиции порядка 100 изделий Минского и Добрушского фарфоровых заводов. Многие из наборов существуют в единственном экземпляре. Среди раритетов, например, образцы изделий 1963 года. Есть работы Валерия Леонтовича - главного художника Минского фарфорового завода на протяжении нескольких десятилетий.Это лишь первая экспозиция из серии выставочных проектов Национального исторического под общим названием "Белорусский фарфор".