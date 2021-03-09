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Фарфоровые чайники впервые экспонируют в Национальном историческом музее

09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Национальный исторический музей Беларуси впервые презентует выставку "Простые вещи. Чайники". В экспозиции порядка 100 изделий Минского и Добрушского фарфоровых заводов. Многие из наборов существуют в единственном экземпляре. Среди раритетов, например, образцы изделий 1963 года. Есть работы Валерия Леонтовича - главного художника Минского фарфорового завода на протяжении нескольких десятилетий. 

Фарфоровые чайники впервые экспонируют в Национальном историческом музее


Марина Казанцева, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси, куратор экспозиции: "Посмотрите, насколько красивая роспись на этих изделиях, которые называются "Урожай", "Золотой петушок", "Дубок", "Утренние цветы". Художник придумывает не только форму, но еще и рисунок, который нанесет и ту цветовую гамму, которая дополнит изящество придуманной им формы. Здесь могут использоваться разные приемы: это и критье, и живописная роспись, и надглазурная или подглазурная роспись".



Изысканные чайные наборы можно увидеть до 4 апреля. Это лишь первая экспозиция из серии выставочных проектов Национального исторического под общим названием "Белорусский фарфор".

 
 
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Национальный исторический музей Беларуси впервые презентует выставку "Простые вещи. Чайники". В экспозиции порядка 100 изделий Минского и Добрушского фарфоровых...
 
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