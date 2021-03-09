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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии готовятся к весенне-полевым работам Аграрии готовятся к весенне-полевым работам. Продолжается ремонт техники. Среди задач - заблаговременно позаботится о топливе, удобрениях и семенах. В...

Аграрии готовятся к весенне-полевым работам. Продолжается ремонт техники. Среди задач - заблаговременно позаботится о топливе, удобрениях и семенах. В агрокомплексе "Яновичи" - это на севере страны - приготовления к посевной уже практически завершились. Технику ремонтировали всю зиму, чтобы не промедлить на старте. За последние годы парк пополнился новыми машинами, идеальный порядок навели и на территории мастерских.Посевные площади хозяйства прирастают новыми гектарами. Во время уборочной-2020 в Яновичах открыли современный зерносушильный комплекс - линия позволяет качественно заготавливать и хранить урожай.