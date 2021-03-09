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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

09.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться  и встречи с трудовыми коллективами. 

10 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом "Славгородское лесозаготовительное предприятие", затем пройдет личный прием работников предприятия.



11 марта в Белыничском райисполкоме вопросы граждан выслушает заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. На эту же дату запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика в Пинск. Предстоит встреча в коллективе и личный прием работников "Днепро-Бугский водный путь". Также 11 марта помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского аграрного университета.



12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников предприятия "Техмаш".

 
 
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Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения. При этом будут проводиться  и встречи с трудовыми коллективами.  10...
 
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