«В ладоши хлопать рано», но ситуация стабилизировалась. Как больницы Могилевщины возвращаются в штатный режим

Источник материала: Tut.by

На Могилевщине во время роста заболеваемости COVID-19 в инфекционные больницы были перепрофилированы девять медучреждений областного центра и два — Бобруйска. Перестроились на новые условия и районные больницы. Теперь в регионе «заточенными» под работу с COVID-19 остаются лишь Могилевская больница № 1 и Бобруйская центральная больница, принимающая пациентов из пяти близлежащих районов. Но и в них количество перепрофилированных коек значительно сократилось. Семь медучреждений вернулось к привычному режиму работы, сообщает Mogilewnews.by.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В Могилевской областной клинической больнице в пик пандемии инфекционными стали шесть отделений и одна реанимация. Задействовали 370 коек (а это около 40 процентов всего фонда) и более половины персонала. С улучшением эпидситуации в пяти отделениях ликвидировали специальные боксы и шлюзы, провели дезинфекцию помещений, медицинского оборудования, мебели, санузлов, постельных принадлежностей и даже вентиляции.

Весной прошлого года, когда пришла первая волна пандемии, режим работы больницы поменялся полностью. В срочном порядке провели модернизацию, установили кислородное оборудование, закупили средства защиты, организовали дополнительные дежурства. Поскольку инфекционистов по профилю в штате нет, под новые реалии пришлось подстроиться другим врачам. Им регулярно доводили программы лечения, методические документы, проводили обучающие семинары.

— Мне и самому доводилось дежурить в красной зоне, когда рук не хватало или нужно было дать людям отдохнуть, — вспоминает заместитель главврача по медицинской части Леонид Соколов. — Страха не было, ведь врачи за свою практику успели насмотреться разного, они закалены. А вот физически приходилось непросто. В средствах защиты мало комфорта. В спецкостюмах друг друга не узнавали, выручали только большие надписи на комбинезонах.

Нагрузка на медперсонал больницы была значительная. Помимо того, что работали инфекционные отделения, здесь продолжали оказывать плановую и экстренную помощь. В полном объеме шли травматологические, кардиохирургические операции, а также сосудистой хирургии, урологии, гематологии. Этих пациентов не поставишь в очередь. Более того — забрали у Могилевской больницы № 1 экстренных пациентов с болезнями сердца, ожоговыми травмами.

— С февраля ковидных больных к нам уже не везут, но те инфицированные, что выявляются в процессе лечения, остаются, — говорит Леонид Николаевич. — Или они поступают к нам в случае, когда срочно нужна помощь узкого специалиста. Именно поэтому пока одно инфекционное отделение на 60 коек работает. Не убираем и реанимацию, ведь у тяжелых пациентов выздоровление идет месяцами.

Несмотря на хороший настрой, в больнице осторожничают.

— В ладоши хлопать рано. Всех поступающих к нам пациентов обследуем ПЦР-тестами, в том числе экстренных, — рассказывает главврач Анатолий Кулик. — И среди них довольно часто выявляются инфицированные. Никто не знает, сколько нам еще предстоит работать с ковидом. В Европе, например, уже говорят о третьей волне. Но если она придет в Беларусь, мы готовы: понимаем, с чем имеем дело, знаем, как лечить.

Пока же ситуация с COVID-19 в Могилевской области стабилизировалась, наметилась четкая тенденция к снижению числа инфицированных, говорят местные чиновники.