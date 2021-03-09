Эту неделю еще померзнем, но весна все же придет

Источник материала: Tut.by

На неделе будет прохладно, но уже в пятницу в Беларусь начнет поступать теплый воздух — придет оттепель. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ближайшие сутки на большей части территории страны обойдется без осадков, лишь по северу Беларуси пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −6…12°С, по северо-востоку при прояснениях −13…16°С, максимальная днем от -4 по северу до +4 по юго-западу страны. Такие температуры на 2−4 градуса холоднее обычного.

11 марта, в четверг, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…11°С, при прояснениях −12…17°С, максимальная днем от -5 по северо-востоку до +5 по юго-западу страны.

12 марта, в пятницу, погода изменится. Атмосферное давление начнет падать, и с Западной Европы на Беларусь сместятся теплые фронтальные разделы. Морозы заметно ослабеют, а днем во многих районах установится оттепельная погода. Увеличится и уплотнится облачность. Повсеместно пройдут осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…8°С, по востоку при прояснениях −9…12°С, в юго-западных районах 0…+1°С; максимальная днем −2…+5°С, по юго-западу до +7 °С.

По предварительному прогнозу в предстоящие выходные под влиянием теплых влажных океанических воздушных масс ожидается преобладание оттепельной погоды. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в основном — в виде дождя.