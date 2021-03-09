Известный трансплантолог уходит из клиники - в знак солидарности с доктором Мартовым

Источник материала: Tut.by

Трансплантолог Дмитрий Харьков заявил, что уходит из МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в знак солидарности с Владимиром Мартовым — заведующим реанимацией витебской БСМП, которому не продлили контракт. Об этом пишет телеграм-канал «Белые халаты. News». Информацию об уходе TUT.BY подтвердил и сам Дмитрий.



Дмитрий Харьков (в белой шапочке) делает пересадку почки и поджелудочной железы. Минск, 2013 год. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Дмитрий Харьков — хирург, известный трансплантолог, кандидат медицинских наук. В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии он заведует отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи.

8 апреля 2021 года у него истекает очередной трудовой контракт, который он принял решение не продлевать. Причиной, по словам врача, стал разрыв трудовых отношений с его витебским коллегой, заведующим реанимацией витебской БСМП Владимиром Мартовым.

В своем публичном заявлении он обращается к главному врачу БСМП в Витебске — просит объяснить, чем он руководствовался, принимая решение о непродлении контракта с Владимиром Мартовым.



Фото: Белые халаты. News

— Как известно всей медицинской общественности нашей страны, Владимир Юрьевич Мартов является высококлассным специалистом и профессионалом, спасшим не одну тысячу жизней пациентов. Он одним из первых организовал и оказывал помощь пациентам во время начала эпидемии COVID-19 в Витебске на высоком профессиональном уровне. Напоминаю вам как выпускнику Витебского ордена Дружбы народов медицинского института, что Владимир Мартов является продолжателем известной врачебной династии, которую знают и уважают не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Отец Владимира Юрьевича, профессор Юрий Борисович Мартов, являлся известнейшим ученым, первооткрывателем многих направлений хирургии и трансплантологии, создателем отечественной школы хирургии, а также — нашим с вами наставником во время учебы в ВОДНМИ (сейчас — ВГМУ. — Прим. TUT.BY). Понимаете ли вы, что своим решением о непродлении контракта Мартову Владимиру Юрьевичу вы начинаете очередное «дело врачей», направленное против инакомыслия, профессионализма и оказания качественной медицинской помощи в Республике Беларусь?

Дмитрий Харьков отмечает, что решение об увольнении он принимает, руководствуясь принципами гуманизма, этики и врачебной солидарности.