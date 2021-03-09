Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Светлогорске взорвали одно из самых высоких сооружений города 105-метровую трубу на территории предприятия "Светлогорскхимволокно" не эксплуатировали уже 30 лет. Конструкция была в аварийном состоянии. К демонтажу привлекли...

105-метровую трубу на территории предприятия "Светлогорскхимволокно" не эксплуатировали уже 30 лет. Конструкция была в аварийном состоянии. К демонтажу привлекли специалистов. Они провели подготовительные работы, чтобы взрыв был направленным и не повредил ближайшие строения. Такой способ экономически более выгодный - на классическую разборку ушло бы минимум два месяца.Освободившуюся территорию предприятие использует для реализации инвестпроекта.