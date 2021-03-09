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В Светлогорске взорвали одно из самых высоких сооружений города
09.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT105-метровую трубу на территории предприятия "Светлогорскхимволокно" не эксплуатировали уже 30 лет. Конструкция была в аварийном состоянии. К демонтажу привлекли специалистов. Они провели подготовительные работы, чтобы взрыв был направленным и не повредил ближайшие строения. Такой способ экономически более выгодный - на классическую разборку ушло бы минимум два месяца.
Денис Науменков, и. о. первого заместителя гендиректора ОАО "Светлогорскхимволокно": "Еще в советские времена основной продукцией завода искусственного волокна была вискоза. В процессе производства которой использовалось большое количество сероуглерода. И здание, и труба использовалась для того, чтобы очищать непосредственно выбросы от большого объема вредных веществ. Сегодня развитие завода идет абсолютно по другому направлению. Поэтому мы вызвали специалистов для ее сноса. Это вывозится на наш полигон для хранения отходов".
Освободившуюся территорию предприятие использует для реализации инвестпроекта.
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105-метровую трубу на территории предприятия "Светлогорскхимволокно" не эксплуатировали уже 30 лет. Конструкция была в аварийном состоянии. К демонтажу привлекли...
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