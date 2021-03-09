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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резонансное дело: в прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей Краснопольского района Резонансное дело. Пытались завладеть табельным оружием, поджечь машину ГАИ и милиционера. В прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей...

Резонансное дело. Пытались завладеть табельным оружием, поджечь машину ГАИ и милиционера. В прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей Краснопольского района. В минувшем августе внимание ГАИ привлек "Фольксваген – Пассат". Машину проверили по базе, оказалось, владелец лишен прав. Экипаж принял решение остановить автомобиль для проверки. Однако началась погоня... Водитель демонстративно игнорировал требования, выезжал на встречку, демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а пассажиры бросали бутылки в направлении спецборта. При задержании вся компания - это двое мужчин и женщина, вела себя крайне агрессивно.Водитель "фольксвагена" достал канистру с бензином, облил машину ГАИ и одного из милиционеров, хотел поджечь. Пассажир пытался вырвать из рук инспектора табельное оружие. Сотрудники произвели девять предупредительных выстрелов, а после два по ногам нападавших. Правоохранители вызвали скорую помощь и подмогу. По данным следствия, мужчины заключены под стражу, женщина - под домашним арестом. Свою вину обвиняемые признали частично и на протяжении всего следствия путали показания, выдвигали разные версии, которые объективно не подтверждались материалами уголовного дела.