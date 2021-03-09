ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Резонансное дело: в прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей Краснопольского района

09.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Резонансное дело. Пытались завладеть табельным оружием, поджечь машину ГАИ и милиционера. В прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей Краснопольского района. В минувшем августе внимание ГАИ привлек  "Фольксваген – Пассат". Машину проверили по базе, оказалось, владелец лишен прав. Экипаж принял решение остановить автомобиль для проверки. Однако началась погоня... Водитель демонстративно игнорировал требования, выезжал на встречку, демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а пассажиры бросали бутылки в направлении спецборта. При задержании вся компания - это двое мужчин и женщина, вела себя крайне агрессивно.

Резонансное дело: в прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей Краснопольского района


Водитель "фольксвагена" достал канистру с бензином, облил машину ГАИ и одного из милиционеров, хотел поджечь. Пассажир пытался вырвать из рук инспектора табельное оружие. Сотрудники произвели девять предупредительных выстрелов, а после два по ногам нападавших. Правоохранители вызвали скорую помощь и подмогу. По данным следствия, мужчины заключены под стражу, женщина - под домашним арестом. Свою вину обвиняемые признали частично и на протяжении всего следствия путали показания, выдвигали разные версии, которые объективно не подтверждались материалами уголовного дела. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резонансное дело. Пытались завладеть табельным оружием, поджечь машину ГАИ и милиционера. В прокуратуру переданы материалы в отношении троих жителей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Судебные процессы над участниками массовых беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by