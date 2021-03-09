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Судебные процессы над участниками массовых беспорядков

09.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу в нескольких судах Минска сегодня начались процессы над участниками массовых беспорядков. Одно из дел стартовало в суде Центрального района столицы. Помимо  участия в беспорядках, обвиняемому вменяют  угрозу насилия и повреждение автомобиля ГАИ. 

Судебные процессы над участниками массовых беспорядков


Инцидент произошел  9 августа в Минске. На проезжую часть на пересечении Машерова-Победителей вышли двое мужчин и заблокировали автомобиль ГАИ.

Судебные процессы над участниками массовых беспорядков


В суде Московского района начался процесс над девушкой, которая  участвовала в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды. 21-летней обвиняемой инкриминируют участие в беспорядках и вооруженное сопротивление милиции. А в суде Советского района столицы начался процесс над художником, который разрисовал забор  ул. Богдана Хмельницкого. В своем "произведении" обвиняемый угрожал расправой журналистам "Издательского дома "Беларусь сегодня". Следователи оценили  "творчество" и возбудили в отношении автора уголовное дело по статье "Злостное хулиганство".
 
Теги: Минск
 
 
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Сразу в нескольких судах Минска сегодня начались процессы над участниками массовых беспорядков. Одно из дел стартовало в суде Центрального района столицы....
 
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