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В Беларуси начался прием заявок на участие в конкурсе "Лучший строительный продукт года"

09.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси начался прием заявок на участие в конкурсе "Лучший строительный продукт года". Как отметили организаторы, в этом году введена новая специальная номинация "Лучшие проекты по реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Также в связи с тем, что в новой пятилетке будут разработаны и внедрены национальные стандарты зеленого строительства, оргкомитет ввел еще одну номинацию - "Лучшие технологии, оборудование, проекты в области зеленого строительства".  Что касается деловой программы конкурса, то в этом году она будет более насыщенной: планируется проведение практических семинаров и вебинаров (в онлайн формате), а также конференции, посвященной новым технологиям и инновациям в строительстве Беларуси.
 
 
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В Беларуси начался прием заявок на участие в конкурсе "Лучший строительный продукт года". Как отметили организаторы, в этом году введена новая специальная...
 
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