Число просмотров фильма Степана Путило увеличивается на 30 тыс. в час

Фильм Степана Путило об Александра Лукашенко набрал более 1 млн 220 тысяч на 11:50 часов 9 марта, количество увеличивается в час примерно на 40 тысяч.

Первая часть фильма «Лукашенко. Золотое дно» длительностью более полутора часа была опубликована 8 марта в 18:00 на ютуб-канале.

Фильм состоит из фактов, собранных из различных источников – журналистских расследований. Присутствуют в нем и видеокадры с новыми видами и планами резиденций. Опубликованы комментарии бывших чиновников и специалистов, которые участвовали в строительстве.

Среди объектов недвижимости, которыми пользуется президент, были указаны Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. Содержание этих резиденций, утверждают журналисты, обходится ежемесячно в «десятки миллионов долларов».

Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил , что белорусские «беглые» собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина», найти и его «дворец».

В феврале Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в Польшу.