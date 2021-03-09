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Число просмотров фильма Степана Путило увеличивается на 30 тыс. в час
09.03.2021 13:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Фильм Степана Путило об Александра Лукашенко набрал более 1 млн 220 тысяч на 11:50 часов 9 марта, количество увеличивается в час примерно на 40 тысяч.
Первая часть фильма «Лукашенко. Золотое дно» длительностью более полутора часа была опубликована 8 марта в 18:00 на ютуб-канале.
Фильм состоит из фактов, собранных из различных источников – журналистских расследований. Присутствуют в нем и видеокадры с новыми видами и планами резиденций. Опубликованы комментарии бывших чиновников и специалистов, которые участвовали в строительстве.
Среди объектов недвижимости, которыми пользуется президент, были указаны Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. Содержание этих резиденций, утверждают журналисты, обходится ежемесячно в «десятки миллионов долларов».
Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода
В феврале Следственный комитет Беларуси
В начале марта телеграм-канал Путило не публиковал никаких постов, затем автор канала объявился и
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Фильм Степана Путило об Александра Лукашенко набрал более 1 млн 220 тысяч на 11:50 часов 9 марта, количество увеличивается в час примерно на 40 тысяч.
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