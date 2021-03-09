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Число просмотров фильма Степана Путило увеличивается на 30 тыс. в час

09.03.2021 13:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Фильм Степана Путило об Александра Лукашенко набрал более 1 млн 220 тысяч на 11:50 часов 9 марта, количество увеличивается в час примерно на 40 тысяч.

Первая часть фильма «Лукашенко. Золотое дно» длительностью более полутора часа была опубликована 8 марта в 18:00 на ютуб-канале.

Фильм состоит из фактов, собранных из различных источников – журналистских расследований. Присутствуют в нем и видеокадры с новыми видами и планами резиденций. Опубликованы комментарии бывших чиновников и специалистов, которые участвовали в строительстве.

Среди объектов недвижимости, которыми пользуется президент, были указаны Дворец независимости в Минске, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и хутор «Вискули» в Брестской области. Содержание этих резиденций, утверждают журналисты, обходится ежемесячно в «десятки миллионов долларов».

Напомним, Александр Лукашенко во время недавнего посещения мотовелозавода говорил, что белорусские «беглые» собираются по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина», найти и его «дворец». 

В феврале Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в Польшу.

В начале марта телеграм-канал Путило не публиковал никаких постов, затем автор канала объявился и рассказал, почему долго отсутствовал в информационном поле: его команда работала над новым фильмом.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм Степана Путило об Александра Лукашенко набрал более 1 млн 220 тысяч на 11:50 часов 9 марта, количество увеличивается в час примерно на 40 тысяч.
 
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