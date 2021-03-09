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Из-за ремонта меняется график движения поездов на участке Минск-Осиповичи

09.03.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с ремонтом железнодорожного моста на участке Минск-Осиповичи меняется график движения поездов, сообщает сайт Белорусской железной дороги.

В периоды с 15 марта по 19 марта, с 22 марта по 26 марта, с 29 марта по 2 апреля и с 5 апреля по 8 апреля 2021 года отменяется пассажирский поезд № 744/743 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Могилев-Минск, который отправляется из Минска в 15.35, а из Могилева — в 19.45.

Также в эти даты изменится расписание движения некоторых поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса маршрут которых проходит по участку Минск-Осиповичи.

Также будут отменены некоторые поезда региональных линий экономкласса и городских линий. При этом часть поездов региональных линий экономкласса Минск-Осиповичи будут следовать в сообщении Минск-Пуховичи. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В связи с ремонтом железнодорожного моста на участке Минск-Осиповичи меняется график движения поездов, сообщает сайт Белорусской железной дороги.
 
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