ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тест на ваше принятие реальности. Такое правда звучало в судах за последние полгода?

09.03.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Конвейер «суток», запустившийся после августа 2020 года, заставил многих белорусов следить за проведением судебных заседаний по административным правонарушениям. На них звучит много интересного. Процессы по уголовным делам, если присмотреться, тоже не отстают. TUT.BY собрал яркие выражения от обеих сторон заседаний и смешал их с выдуманными нами фразами. Сможете отличить, где что?

В тесте указаны статьи старого КоАП, так как судебные заседания, о которых идет речь, прошли до 1 марта 2021 года. Сейчас уже действует обновленный КоАП.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали яркие выражения от обеих сторон заседаний и смешали их с выдуманными нами фразами. Сможете отличить, где что?
 
Новости дня
Новости общества
 
Борисовчанка перевела «американскому военному» более 12 тысяч рублей - на отпуск и растаможку посылки с золотом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by