Тест на ваше принятие реальности. Такое правда звучало в судах за последние полгода?

Источник материала: Tut.by

Конвейер «суток», запустившийся после августа 2020 года, заставил многих белорусов следить за проведением судебных заседаний по административным правонарушениям. На них звучит много интересного. Процессы по уголовным делам, если присмотреться, тоже не отстают. TUT.BY собрал яркие выражения от обеих сторон заседаний и смешал их с выдуманными нами фразами. Сможете отличить, где что?

В тесте указаны статьи старого КоАП, так как судебные заседания, о которых идет речь, прошли до 1 марта 2021 года. Сейчас уже действует обновленный КоАП .