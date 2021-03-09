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Борисовчанка перевела «американскому военному» более 12 тысяч рублей - на отпуск и растаможку посылки с золотом
09.03.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Борисова перечислила «американскому военному» в сумме более 12 тысяч рублей, чтобы он смог перевезти в Беларусь золотые слитки, а также приехать сам. Подробности
47-летняя жительница Борисова в августе прошлого года в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился американским военным. Он сообщил, что служит в Афганистане, вдовец, в США у него растет сын. В дальнейшем они регулярно переписывались, в том числе посредством мессенджера WhatsApp.
Расположив к себе женщину, «американец» рассказал, что все свои сбережения перевел в золотые слитки и скоро приедет к ней В связи с этим он попросил оказать помощь в их доставке. По его словам, золото находится в Афганистане. Борисовчанка должна была оплатить доставку, легализовать посылку, а также — оплатить таможенный сбор. Мужчина настойчиво просил помощи, обещая, что при встрече сразу же вернет потраченные денежные средства.
Помимо этого, общаясь в январе 2021 года, военный предложил также оплатить его отпуск, переведя для этих целей 500 долларов США, после чего обещал приехать в Беларусь.
В общей сложности доверчивая женщина, общаясь с «американским военным», в несколько этапов перечислила более 12 тысяч рублей.
Когда американец не приехал на встречу в Борисов, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (Мошенничество в крупном размере) УК РБ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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Борисовчанка перевела «американскому военному» более 12 тысяч рублей - на отпуск и растаможку посылки с золотом
Мужчина настойчиво просил помощи, обещая, что при встрече сразу же вернет потраченные денежные средства.
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