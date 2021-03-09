«Было рекомендательное письмо». Минобрнауки РФ - о том, как белорусы могут поступать в российские вузы с ЦТ

Источник материала: Tut.by

В феврале на сайте Центра развития образования и международной деятельности России появилась информация о том, что абитуриенты из Беларуси смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ. TUT.BY обратился в Министерство науки и высшего образования России с просьбой пояснить, как это будет происходить.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ, который размещен на сайте Центра развития образования и международной деятельности России, адресован руководителям образовательных организаций высшего образования. В нем написано, что белорусы могут поступать в российские вузы как по результатам ЕГЭ, так и по итогам внутренних экзаменов в вузах.

— [При этом] в целях обеспечения беспрепятственного и полного приема на обучение в 2021 году по образовательным программам высшего образования граждан РБ Минобрнауки России обращает внимание, что при внесении изменений в Правила приема [вузам следует] предусмотреть зачет результатов ЦТ в качестве результатов вступительных испытаний, которые образовательные организации проводят самостоятельно (при необходимости с проведением собеседований), — написано в документе.

Нововведение будет действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

В пресс-службе российского Министерства TUT.BY пояснили, что в вузы было направлено рекомендательное письмо.

— Также сообщаем, в настоящее время сохраняется актуальность вопроса о создании пунктов приема ЕГЭ в Беларуси, — пояснили в ведомстве. — В продолжение проработки вопроса создания пунктов ЕГЭ и ЦТ, который был рассмотрен 21 января 2021 года на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, Минобрнауки России направило обращение в Министерство образования Республики Беларусь с предложением об открытии пунктов ЕГЭ и ЦТ на взаимной основе. В настоящее время ожидаем позицию белорусской стороны.