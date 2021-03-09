Сколько стоит отдохнуть в белорусском санатории и какой была заполняемость в год пандемии

Источник материала: Tut.by

На май в Беларуси уже забронировано более 50% мест в санаториях. Размещение в стандартном двухместном номере с питанием и лечением в январе-феврале в среднем в сутки обходилось примерно в 63 рубля. Об этом сегодня рассказал Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Геннадий Болбатовский рассказал, что среднегодовая заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций по итогам 2020 года составила 60%. Это хороший показатель, учитывая, что для соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических мер во время COVID-19 заполняемость должна была быть не более 70−80%.

В 2020 году прошли оздоровление в санаториях более 800 тысяч человек, для сравнения, в 2019 году — более 1 млн 300 тысяч человек. В 2020 году в наших санаториях побывало более 100 тысяч иностранцев (более 90% — россияне), в 2019-м — 242 тысячи. В 2021 году в феврале в белорусских санаториях ежедневно отдыхало от 800 до 1000 иностранцев, а всего — около 15 тысяч отдыхающих в день. Выручка по экспорту в 2020-м сократилась на 55% и составила более 95 млн рублей.

В новогодние праздники максимально допустимая заполняемость санаториев была более 80%.

На май в Беларуси уже забронировано более 50% мест в санаториях, а размещение в стандартном двухместном номере с питанием и лечением в январе-феврале в среднем в сутки обходится примерно в 63 рубля. Геннадий Болбатовский не прогнозирует повышения цен — спрос ниже, чем обычно, и заполняемость неполная.

В 2020 году на укрепление материально-технической базы санатории потратили 108 млн рублей, в 2019-м эта сумма была меньше — 78 млн рублей.

— Может быть, более спокойный режим работы, вынужденная остановка в работе учреждений и способствовала тому, что санатории использовали это время для ремонтов, реконструкций и так далее, — сказал Геннадий Болбатовский.